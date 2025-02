Papa Francesco, l'ultimo bollettino: "Insufficienza renale rientrata. Tac, normale evoluzione della polmonite"

26 febbraio 2025 a

a

a

Il bollettino della sera di mercoledì 26 febbraio sulle condizioni di salute di Papa Francesco dà conto di un nuovo, lieve, miglioramento. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dalla Sala stampa vaticana nel consueto aggiornamento serale, "l’insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata", mentre la tac toracica effettuata nella serata di martedì "ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare". Non si sono verificate nuove difficoltà respiratorie, anche se "continua l'ossigenoterapia ad alti flussi". La prognosi, tuttavia, resta ancora riservata. Un quadro che spinge la sala stampa a parlare, appunto, di "un lieveo miglioramento".

In mattinata sempre la Santa Sede ha riferito che il Pontefice ha trascorso "una notte tranquilla" e che è riuscito a mettersi in poltrona. Nel frattempo, prosegue il trattamento antibiotico, ritenuto fondamentale per il recupero.

Papa Francesco, che ha da poco compiuto 88 anni, è ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. La sua ospedalizzazione si è resa necessaria a causa di una bronchite inizialmente "trascurata", che nei giorni precedenti lo aveva già costretto ad annullare alcuni impegni pubblici. Le sue condizioni si sono aggravate fino a evolversi in una polmonite bilaterale. Il momento più critico del ricovero si è verificato tra sabato e domenica: nella giornata di sabato, infatti, il pontefice ha affrontato una crisi respiratoria prolungata e severa, che ha richiesto l’uso di ossigeno ad alti flussi.