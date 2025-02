Donald Trump ad alzo zero contro la Ue: "Dazi al 25%, ecco dove colpiranno"

26 febbraio 2025 a

Donald Trump scatenato contro l’Unione Europea: il presidente degli Stati Uniti torna sui dazi e annuncia le proporzioni, clamorose, dell'imminente stretta commerciale. Trump infatti ha dichiarato che la sua amministrazione ha preso una decisione sui dazi da imporre all'Unione europea e che un annuncio ufficiale "arriverà molto presto".

Secondo quanto riferito da Trump, le nuove tariffe doganali saranno "in generale del 25%" e colpiranno diversi settori, compreso quello automobilistico. Il tycoon non ha risparmiato critiche dure al blocco europeo, sostenendo che "l’Unione Europea è stata creata per fregare gli Stati Uniti". Una posizione che lascia presagire nuove tensioni tra Washington e Bruxelles.

Sul fronte della politica estera, Trump ha parlato anche della guerra in Ucraina e della possibilità di un accordo di pace. "Lavoreremo duramente per un buon accordo", ha affermato, aggiungendo che il suo obiettivo è quello di far recuperare a Kiev "più territori possibile" rispetto a quelli oggi presi dai russi. Trump ha poi ribadito l’intenzione di mediare tra le parti in conflitto per ottenere "il miglior accordo possibile", ma senza fornire dettagli su eventuali iniziative concrete in corso.

Infine, il presidente a stelle e strisce ha raffreddato le aspirazioni dell’Ucraina di entrare nella Nato, una delle questioni più sensibili del conflitto. "La Nato... potete scordarvela", ha detto il presidente, aggiungendo che l’eventuale adesione dell’Ucraina all’alleanza atlantica sia stata "probabilmente la ragione per cui è iniziata l’intera faccenda". Un’affermazione che sembra allinearsi alla narrazione di Mosca sulle cause della guerra e che potrebbe generare malumori tra gli alleati occidentali.