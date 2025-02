Ucraina, "niente soldati": l'Italia gela Macron e Starmer

27 febbraio 2025 a

Sono passate da poco le 10 quando Giorgia Meloni si collega con gli altri leader dei ventisette Paesi Ue. Un breve vertice in videoconferenza, mezz’ora in cui il francese Emmanuel Macron riassume il colloquio che ha avuto a Washington con Donald Trump, e poi spazio alle veloci repliche di ognuno. La premier italiana ripete davanti ai suoi omologhi quello che ha detto in altre circostanze: l’ipotesi di inviare truppe dell’Unione europea in Ucraina è «molto rischiosa e poco efficace». Assai più utile sarebbe dare «concrete garanzie di sicurezza all’Ucraina» per prevenire nuove invasioni. Garanzie, dirà in pubblico dopo poco, al termine dell’incontro col primo ministro svedese Ulf Kristersson, che devono essere realizzate «nel contesto dell’Alleanza atlantica». Ovvero coinvolgendo gli Stati Uniti, perché l’ultima cosa che vuole il governo italiano è che l’Europa si trovi sola ad affrontare il “rischio Russia”.