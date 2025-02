La cameriera ci prova con il marito della cliente? Lei si vendica così: "Non giocare con me"

27 febbraio 2025 a

I rapporti di coppia sono uno dei grandi problemi della vita amorosa. E variano da caso a caso. Per alcuni, le avance ricevuto non sono un problema. Per altri invece rappresentano un grosso guaio che può addirittura avere delle brutte conseguenze per il futuro del rapporto. COme comportarsi di fronte a un corteggiamento indesiderato? Una soluzione l'ha offerta Savannah Kendall, una donna americana residente a Charlotte, in North Carolina.

La donna si trovava con il partner in un locale. Ma la cameriera, assegnata al loro tavolo, ha corteggiato per tutto il tempo il compagno. Così Savannah ha escogitato uno stratagemma per far capire alla ragazza che il suo non fosse un comportamento corretto. L'americana le ha lasciato solo due centesimi di mancia. E, in aggiunta, le ha scritto il seguente biglietto: "Non giocare con me". Poi, al posto della firma ha scritto: "Non chiamare mio marito tesoro".

Savannah ha postato il tutto sui social, servendosi di un video su TikTok. Ma nei commenti sono comparsi messaggi di utenti indignati con lei. "Sei una ragazza molto insicura", "Questo vuol dire che non hai fiducia in tuo marito". A quel punto, però, la donna ha voluto rispondere alla valanga di critiche ricevute: "Vorrei davvero che tutti sapessero che non mi interessano i vostri pensieri".