Trump e Zelensky, la reazione sconvolta dell'ambasciatrice ucraina nella Studio Ovale

28 febbraio 2025 a

a

a

In una giornata drammatica, forse storica, tutto il mondo guarda sconvolto a quanto accaduto in diretta, in mondovisione, alla Casa Bianca. In uno Studio Ovale che ospitava pochi giornalisti e telecamere, oltre agli staff diplomatici di Stati Uniti e Ucraina, il presidente americano Donald Trump e l'omologo di Kiev Volodymyr Zelensky hanno di fatto "strappato", con il primo che ha rivolto al secondo accuse gravissime, con toni talmente accesi da risultare senza precedenti.

Sui social, è diventato virale un breve video rubato nel cuore della residenza presidenziale: l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova, ascolta con gli occhi sbarrati il durissimo faccia a faccia tra i due presidenti, quindi si porta le dita agli occhi, chiudendoli. Una espressione sconvolta, quasi terrorizzata. Per molti, è l'immagine plastica di un Paese, l'Ucraina, improvvisamente consapevole di essere stato messo al muro da quello che fino a ieri, con il presidente democratico Joe Biden ancora in carica, era stato il suo principale sponsor economico, politico e militare.

E che oggi invece fa muro, con il cambio radicale di linea imposto da Trump, non più disposto a sostenere le spese di una guerra "europea" e disposto a tutto pur di arrivare alla pace, anche a concedere molto a Vladimir Putin.