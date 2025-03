Zelensky, errori e scuse solo a metà. Ma vuole ricucire con Trump

02 marzo 2025 a

Ci penserà il docile Starmer a ricucire tra Trump e Zelensky? Il premier britannico fresco di un piacevole quanto prolifico incontro con il presidente americano alla Casa Bianca ha accolto ieri a Londra il presidente ucraino, di rientro dall’incontro con lo stesso Trump nello stesso identico luogo, ma disastroso e foriero di conseguenze funeste. Zelensky evidentemente non si era ben preparato per l’occasione, non aveva capito fino in fondo che aver a che fare con Trump non è la stessa cosa che avere a che fare con Biden e gli alleati europei, che quello che vale per tutti loro non vale per lui, anzi è controproducente. Già solo il fatto che il presidente ucraino avesse insistito per incontrare il tycoon a tutti i costi, contro il parere di un diplomatico di grande esperienza quale Kellogg, e tanto da muovere in quella direzione anche Macron, aveva indispettito gli animi alla Casa Bianca. (...)