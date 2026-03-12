Enrica Bonaccorti e la malattia: "Non farò come Eleonora Giorgi"

"È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c'è…": Enrica Bonaccorti, morta oggi a 76 anni, lo aveva detto lo scorso autunno, parlando per la prima volta della diagnosi di tumore al pancreas.

"Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell'assenza, ma l'avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora (Giorgi, morta a marzo 2025 per un tumore al pancreas, ndr), non sarei mai capace di affrontarla come lei. E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all'inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi", aveva scritto.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46771240]]

Nata il 18 novembre 1949 a Savona, Bonaccorti ha iniziato la sua carriera a fine anni Sessanta, prima come attrice di teatro e di cinema e poi avvicinandosi al piccolo schermo. Ha lavorato anche come conduttrice radiofonica. Il grande successo però è arrivato più tardi, negli anni Ottanta, quando si è affermata come conduttrice televisiva. Nel 1991, inoltre, ha guidato la prima stagione di Non è la Rai. Mentre l'anno successivo è approdata in prima serata alla conduzione di Vota la Voce insieme a Red Ronnie. Nel suo curriculum anche quattro romanzi, scritti tra il 2007 e il 2022.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46770801]]