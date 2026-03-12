Enrica Bonaccorti, le sue ultime ore: l'abbraccio che commuove l'Italia

Enrica Bonaccorti si è spenta giovedì 12 marzo 2026 all’età di 76 anni in una clinica romana, dopo aver combattuto per meno di un anno contro un tumore al pancreas diagnosticato nell’estate 2025 (fine settembre). La malattia, rivelata pubblicamente da lei stessa dopo mesi di silenzio, era inoperabile e ha richiesto cicli di chemioterapia e radioterapia, senza però ottenere una regressione significativa.
Negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate: a gennaio 2026, ospite a Verissimo insieme alla figlia Verdiana, aveva confidato che le cure non stavano funzionando come sperato, descrivendosi debole ma determinata a proseguire. Aveva espresso con lucidità e garbo il suo stato d’animo, parlando di un “limbo” e di giorni alterni tra forza e fatica, senza nascondere la scarsa prognosi tipica di questo tumore aggressivo.Nelle ultime ore Enrica è rimasta a Roma, circondata dall’affetto dei suoi cari. La figlia Verdiana non l’ha mai lasciata sola, restando al suo fianco fino all’ultimo istante in un abbraccio finale commovente e costante.
Pochi giorni prima del decesso si erano verificate complicazioni legate alla malattia, che hanno precipitato il peggioramento fatale. Si è spenta serenamente stamattina, come riferito dal suo agente Andrea Quattrini all’ANSA.Verdiana, ora chiusa nel dolore, è al centro dei pensieri della madre fino all’ultimo: Enrica aveva più volte definito la figlia la sua “vera forza” e la “ragione di vita”. Nelle prossime ore la famiglia organizzerà la camera ardente e il funerale a Roma, rispettando probabilmente le sue ultime volontà espresse in tv (niente fiori eccessivi, un addio sobrio).