Iran, Mojtaba Khamenei sfigurato e azzoppato: come sta davvero

Secondo varie testimonianze, il figlio dell’ayatollah che ha dominato sull’Iran per 37 anni è rimasto ferito il primo giorno di guerra durante il bombardamento in cui i vertici iraniani sono stati decapitati e la sua famiglia è stata sterminata. Oltre infatti a suo padre e alla madre (morta tre giorni dopo per le ferite riportate), sotto le bombe Mojtaba ha perso la moglie Zahra e il figlio adolescente Mohammad Bagher, nonché la sorella e la famiglia di quest’ultima, compreso un bambino di 14 mesi.

Secondo i ben informati il fatto che sia stato così tanto colpito nei suoi affetti familiari dall’attacco americano e israeliano è stato un elemento determinante affinché gli 88 delegati del Clero incaricati dell’elezione della nuova Guida Suprema scegliessero proprio lui, senza esitazione, sebbene nemmeno sia un ayatollah. La nuova Guida Suprema è stata definita «un veterano di guerra ferito» dalla tv di stato e dall’agenzia Irna, pronto alla vendetta per la nazione e per se stesso. Mojtaba per la verità era già il più serio candidato alla successione anche prima ma sembra che il padre si sia sempre opposto in quanto voleva evitare una scelta dinastica. Questo è quanto ha riferito al Guardian l’ambasciatore iraniano a Nicosia, Alireza Salarian, secondo cui la nuova Guida Suprema si troverebbe tuttora in ospedale, ferito alle gambe, a un braccio e a una mano, e le sue condizioni non gli permetterebbero di tenere un discorso.

Secondo la Cnn, che è anche l’unica emittente americana ad avere giornalisti a Teheran, la Guida Suprema avrebbe un piede fratturato e diverse lacerazioni al viso, compreso un edema attorno all’occhio. Anche il figlio del presidente iraniano, nonché consigliere del governo, Yousef Pezeshkian, è intervenuto sulla questione postando un messaggio su Telegram in cui conferma che Khamenei è stato ferito ma che ora «grazie a Dio, sta bene». Altri hanno scritto che è stato portato in un luogo sicuro e segreto, dove presumibilmente viene curato e da dove evita di parlare. Tra le altre cose, Salarian ha anche confermato che quando c’è stato il primo bombardamento tutta la famiglia era riunita nella loro casa vicino all’ufficio presidenziale e con loro c’erano diversi comandanti di alto rango che erano stati invitati, una situazione che lo stesso Trump ha definito «scioccante» e anche «un po’ arrogante». Nei giorni scorsi il presidente americano ha invece definito la scelta di Mojtaba come «inaccettabile», anche per via dei suoi trascorsi intransigenti, ma ieri l’Unione Europea ha evitato di inserire il suo nome in una lista di 19 funzionari ed entità del regime da sanzionare per «gravi violazioni dei diritti umani».