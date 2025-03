Iran, Donald Trump scrive una lettera a Khamenei: "Spero che negozierai un accordo sul nucleare"

07 marzo 2025 a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato una lettera alla guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, per proporgli di avviare colloqui volti a negoziare un accordo nucleare. Lo ha dichiarato lo stesso Trump in un'intervista a Fox Business Network, trasmessa oggi. Nella lettera, Trump ha detto di aver auspicato che il leader iraniano acconsenta a tenere colloqui. "Spero che negozierai", avrebbe scritto il presidente rivolto a Khamenei, "perché sarà molto meglio per l'Iran".

In alternativa, ha aggiunto, "dovremmo fare qualcosa, perché non si può permettere che un'altra arma nucleare venga usata". Le dichiarazioni di Trump giungono dopo che Washington ha effettuato diverse forme di pressione su Teheran, con sanzioni rivolte principalmente a limitare le sue capacità di esportare petrolio, la principale fonte di entrate. Secondo la portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce, gli Usa starebbero valutando inoltre tutte le esenzioni esistenti dalle sanzioni "che offrono all'Iran un qualsiasi grado di sollievo economico o finanziario".

La Russia è più adatta di chiunque altro a raggiungere compromessi in caso di negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente russo presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov. "Per quanto riguarda il ruolo della Russia, abbiamo sempre detto che siamo pronti, abbiamo il nostro contributo. Sulla base della mia esperienza, e ho guidato la delegazione russa ai negoziati per il ripristino del Jcpoa nel 2021-2022, posso dire con certezza che la Russia è più adatta di chiunque altro a contribuire al raggiungimento di compromessi. Lo facciamo meglio di chiunque altro. È proprio così", ha dichiarato Ulyanov all'emittente Rossiya 24.