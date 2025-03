Musk svela il fianco scoperto di Kiev senza Starlink: "L'Ucraina potrebbe cadere"

09 marzo 2025 a

a

a

Elon Musk è tornato a chiedere che si arrivi subito alla pace in Ucraina e ammonito che senza il suo sistema satellitare Starlink, la difesa ucraina crollerebbe subito, lasciando intendere di non avere ancora staccato la spina. "Ho letteralmente sfidato Putin a un combattimento corpo a copro per l’Ucraina", ha scritto su X, "il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi".

"Mi disgustano anni di massacri in una situazione di stallo che l’Ucraina perderà inevitabilmente", ha poi aggiunto, "chiunque abbia veramente a cuore la questione, rifletta veramente e capisca veramente, vuole che il tritacarne si fermi. Pace adesso". Intanto sul fronte la battaglia va avanti e non si ferma. E i russi sono in pieno pressing sull'Ucraina. Mosca avanza senza sosta mettendo in difficoltà le truppe di Kiev. L’esercito russo ha preso il controllo di due insediamenti nella direzione di Kursk nel giro di 24 ore. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, citato da Interfax. "Durante le operazioni offensive, unità del gruppo militare Sever hanno liberato il villaggio di Lebedevka nella regione di Kursk e il villaggio di Novenkoye nella regione di Sumy", viene riferito. Ieri il ministero della Difesa aveva riferito che l’esercito russo aveva ripreso il controllo degli insediamenti di Viktorovka, Nikolaevka e Staraya Sorochina nella regione di Kursk.