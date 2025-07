Gergiev, concerto annullato: così diventa martire

Bene, bravo, bis. Applausi a scena aperta per la bacchetta posata sul leggio, la partitura chiusa, il silenzio nella sala vuota e il palco deserto. Neanche John Cage con la sua provocatoria composizione per orchestra muta, 4’33”, avrebbe potuto immaginare il non -concerto strappare grida isteriche di approvazione, come quello annullato a Valerij Gergiev alla Reggia di Caserta. Un giorno sarà studiato come esempio di stupidità applicata all’arte, come tante ce ne sono state non solo nella storia della musica, e sarà ricordato al pari della censura a Fëdor Dosto’evskij all’università (ecco, questo sì che meriterebbe uno studio come si deve: non sull’autore russo ma sull’università italiana).

NAZIONALISMO

Gergiev non è Galileo Galilei e non abiurò ai tempi della Scala come gli chiedevano per essere politicamente corretto; non rinnegò gli amorosi sensi con Vladimir Putin; non si piegò alla politica che pretendeva di dettargli quello che doveva dire e fare. E poiché qui, contrariamente che in Russia, siamo in democrazia, per la democrazia vale quello che disse Arthur Miller quando venne mollato da Marilyn Monroe: «Ognuno è libero di compiere i propri errori». Il direttore russo è libero di continuare nazionalisticamente a stare dalla parte di Putin, ma questo non c’entra e non deve entrarci nulla col suo mestiere internazionale. Applaudire perché non può e non deve dirigere, avendo qualcuno deciso che non è dalla parte giusta della storia, è due volte colpevole: perché nega la differenza con un regime autocratico, e perché applica moralmente le stesse regole di un regime. Regole applicate anche al collega Romanovsky che si è visto annullare il concerto, del prossimo 5 agosto, a Bologna.