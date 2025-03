Donald Trump duro contro Volodymyr Zelensky: "Come togliere le caramelle al bambino"

09 marzo 2025 a

"Non penso che Zelensky sia riconoscente agli Stati Uniti". Donald Trump non usa mezzi termini e torna a criticare Volodymyr Zelensky. Per il presidente Usa l'omologo "ha preso soldi dal nostro Paese come caramelle a un bambino durante l'amministrazione Biden. È stato così facile. Gli abbiamo dato 350 miliardi di dollari e parla del fatto che sono loro a combattere e sono coraggiosi perché qualcuno deve usare le armi". Intervistato da Fox News il tycoon rincara la dose: "È stato come togliere le caramelle al bambino. Lui è un ragazzo duro, lui ha preso tanti soldi da noi".

E ancora, di fronte alle accuse di difendere Mosca, Trump tiene a sottolineare come "nessuno è stato più duro con la Russia di Donald Trump, nessuno. Il lavoro più grande che abbiano mai fatto è stato il gasdotto Nord Stream 2. I russi avrebbero dovuto rifornire la Germania e tutti gli altri in Europa. E cosa ho fatto? L'ho fermato".

Nel frattempo si vocifera che il presidente Usa abbia chiarito in privato ai suoi collaboratori che la firma dell'accordo sui minerali con l'Ucraina non sarà sufficiente per riavviare la condivisione di aiuti e intelligence con Kiev. Lo riferisce l'emittente Usa "Nbc", citando due funzionari statunitensi. Nello specifico, Trump vuole concludere l'accordo con la controparte Zelensky, che darebbe agli Stati Uniti una quota delle risorse minerarie dell'Ucraina, ma al contempo pretende un cambiamento nell'approccio dell'omologo rispetto ai colloqui di pace con la Russia. In questa prospettiva, secondo le fonti di "Nbc", Zelensky dovrebbe dimostrare la volontà di fare concessioni territoriali a Mosca.