"Mosca è sotto attacco": tempesta di droni sulla testa di Putin, la situazione precipita

Un attacco con droni è stato lanciato nella notte su Mosca. Lo riporta la Tass. Le forze armate russe hanno comunicato che sette velivoli senza pilota sono stati abbattuti dalla contraerea sopra il quartiere urbano di Ramenskoye. Per sicurezza sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti Zhukovsky e Domodedovo. "I sistemi di difesa aerea hanno distrutto sette droni nel distretto urbano di Ramenskoye, nella regione di Mosca".

Lo ha annunciato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, sul suo canale Telegram. "Le forze di difesa aerea del ministero della Difesa nel distretto urbano di Ramenskoye hanno respinto un attacco di sei droni diretti a Mosca", ha scritto Sobyanin ha osservato che, secondo i dati preliminari, non ci sono stati danni o vittime sul luogo della caduta dei detriti. "Gli specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul campo", ha sottolineato. Successivamente, Sobyanin ha segnalato la distruzione di un altro drone nel distretto urbano di Ramenskoye, in volo verso Mosca. "La difesa aerea del ministero della Difesa continua a respingere un massiccio attacco di droni nemici a Mosca. Ad ora 58 velivoli senza pilota nemici, arrivati a ondate, sono già stati abbattuti. Gli specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul sito in cui sono caduti i detriti". Lo ha dichiarato su Telegram il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, in merito all'attacco con droni sulla capitale russa. Il bilancio provvisorio al momento, secondo fonti russe, è di un morto e tre feriti.