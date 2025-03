Donald Trump sui dazi al Canada: "Potrei rivedere la decisione". La svolta dopo la "resa" sull'elettricità

11 marzo 2025 a

Clamorosi colpi di scena, l'uno dopo l'altro. Donald Trump incontenibile. Ora il presidente americano ha aperto alla possibilità di rivedere il raddoppio dei dazi su alluminio e acciaio canadesi - annunciato in giornata - dopo quanto detto dal premier dell'Ontario, Doug Ford, il quale ha fatto sapere di voler sospendere le tariffe del 25% sull'elettricità fornita a tre stati americani. Una mossa che potrebbe segnare una distensione nei rapporti commerciali tra i due paesi, dopo un'escalation di minacce reciproche.

Il Canada, infatti, ha deciso di sospendere temporaneamente l'imposizione di una sovrattassa sull'energia elettrica destinata agli Stati Uniti, in attesa di un incontro a Washington. Ford ha spiegato di aver discusso direttamente con il Segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, sottolineando che la misura punitiva sull'elettricità resta comunque un'opzione sul tavolo. "La temperatura deve abbassarsi", ha dichiarato Ford, aggiungendo di essere fiducioso che Washington farà un passo indietro sull'aumento delle tariffe.

Trump poche ore prima sul social Truth aveva fatto sapere di voler incrementare le tariffe su acciaio e alluminio canadesi dal 25% al 50%, con effetto immediato. Il presidente americano aveva inoltre minacciato di dichiarare un'emergenza nazionale per l'elettricità nelle aree colpite dalla decisione dell'Ontario e aveva attaccato le politiche canadesi sulle importazioni agricole, in particolare per i prodotti caseari, per i quali Ottawa impone dazi dal 250% al 390%.

Non solo, Trump aveva ventilato la possibilità di alzare drasticamente le tariffe sulle automobili canadesi a partire dal 2 aprile, un'azione che, secondo lui, "farebbe chiudere definitivamente l'attività di produzione di automobili in Canada". Ma la disponibilità di Ford al dialogo sembra aver spinto il presidente americano a riconsiderare la linea dura. Ora la palla passa a Washington: Trump sembra aver vinto anche questa partita, tanto da aver dato conto della possibilità di rivedere la stangata annunciata solo poche ore prima.