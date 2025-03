Russia-Ucraina, la risposta gelida di Mosca: "Tregua affrettata, ecco a chi fa comodo"

13 marzo 2025 a

La proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni, concordata durante un incontro tra i rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Ucraina in Arabia Saudita, deve essere finalizzata tenendo conto degli interessi della Russia, ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "Il documento, mi sembra, sia affrettato. Dovremo lavorare, riflettere e tenere conto anche della nostra posizione. Lì è esposto solo l’approccio ucraino", ha detto Ushakov ai giornalisti, commentando la proposta di cessate il fuoco in Ucraina.

Ushakov ha sottolineato in precedenza che la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni nel conflitto ucraino non dà nulla alla Russia e rappresenta solo un’opportunità per l’Ucraina di riorganizzare le sue forze. E il consigliere diplomatico del Cremlino Yuri Ushakov ha dichiarato che "il cessate il fuoco temporaneo proposto in Ucraina non è altro che una tregua momentanea per far riprendere fiato all’esercito ucraino. Le misure che imitano le azioni pacifiche in Ucraina non servono a nessuno", ha aggiunto, parlando alla tv nazionale nel giorno in cui l’inviato Usa Steve Witkoff è arrivato a Mosca per colloqui.

Mosca poi ha ribadito che "è assolutamente inaccettabile" il dispiegamento di forze armate di altri Stati in Ucraina "sotto qualsiasi bandiera" e ha ammonito che uno scenario del genere "comporterebbe il coinvolgimento di questi Paesi in un conflitto diretto e violento" con la Russia, al quale Mosca "risponderà con tutti i mezzi disponibili", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. "È significativo che Washington stia prendendo le distanze dai piani di Londra e Parigi - almeno a parole - di schierare qualsiasi tipo di contingente in Ucraina. Penso perché, tra le altre cose, sa bene a cosa questo potrebbe portare da un punto di vista militare", ha aggiunto la portavoce.