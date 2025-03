Donald Trump, un operatore lo colpisce in faccia? Clamoroso: ecco come reagisce

16 marzo 2025 a

Piccolo incidente per Donald Trump. Durante una conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti è stato colpito - non di proposito - da un'operatrice mentre rispondeva alle domande dei cronisti alla Joint sase Andrews nel Maryland. Il tycoon è stato colpito da un microfono prima alla bocca e poi al viso. Lui, di rimanda, è subito indietreggiato per evitare danni peggiori.

Dopo l'incidente, però, Trump ha lanciato un'occhiataccia all'operatrice. Ma con un'espressione di divertimento più che di fastidio. "Questo sarà un momento di televisione per stasera” ha scherzato il presidente: “Ci sarà una grande racconto stasera” sull’accaduto. “Hai visto?”, ha domandato il tycoon a un uomo che si trovava fuori dall'inquadratura della telecamera. Ovviamente, quello del microfono non è stato l'unico incidente in cui è incappato il presidente degli Stati Uniti.

Pochi minuti prima dell'affaire microfono, Trump era leggermente inciampato sugli scalini del suo elicottero mentre cercava di aiutare il figlio di Elon Musk a salire sul velivolo assieme a lui. Il suo piede destro è leggermente rimasto incastrato sotto il primo gradino. Ma, dopo neanche un secondo, Donald Trump ha subito ripreso a camminare normalmente riuscendo così a salire sull'aereo senza alcuna difficoltà.