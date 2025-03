Donald Trump rivoluziona lo Studio Ovale: oro ovunque, anche sul telecomando

17 marzo 2025 a

a

a

Donald Trump sta cercando di rendere lo Studio Ovale simile alla dimora a Mar-a-Lago, almeno questo è quanto sostiene il Corriere della Sera. In un video postato su X da Dan Scavino, infatti, si possono ammirare alcuni particolari curiosi nel più importante luogo del potere politico negli Stati Uniti. A cominciare dai quadri appesi. Sono tantissimi: sei di questi raffiguranti ex presidenti, repubblicani e democratici. Si tratta di Ronald Reagan - al quale il tycoon ha preso in prestito il suo slogan più celebre "Make America Great (Again)" -, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Andrew Jackson e Franklin D. Roosevelt. Obama, per esempio, ne aveva appesi soltanto due, occupando altro spazio con arte contemporanea, come due opere di Edward Hopper prese in prestito da Whitney Museum.

Poi ci sono gli oggetti più barocchi. Un esempio? Il telecomando avvolto nel metallo prezioso. Ma anche una replica della Coppa del Mondo Fifa, donatagli dal presidente Gianni Infantino dato che la competizione internazionale si svolgerà anche nel Paese Nord Americano. Poi - forse l'oggetto più appariscente dello Studio Ovale, un fermacarte placcato in oro con su scritto il cognome di Donald a lettere cubitali.

Ma non finisce qui. Dopo il restyling del giardino delle Rose voluto dalla first lady Melania Trump nel 2016, il tycoon potrebbe dare spazio alla sua creatività modificando la pavimentazione dello storico spazio verde per patio in cui ricevere i leader internazionali. In perfetto stile Trump.