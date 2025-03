Gli Usa rimasti senza uova le chiedono alla Danimarca

18 marzo 2025 a

a

a

Ci sono matasse ben più intricate da risolvere, come il conflitto in Ucraina e le trattative per un cessate il fuoco piuttosto che la guerra di dazi che colpisce acciaio, settore automobilistico ed energia. Quali siano le priorità è quindi piuttosto chiaro, ma c’è un’altra questione che sta tenendo banco negli Stati Uniti da tempo e che negli ultimi giorni ha raggiunto il livello più alto e non è di secondaria importanza, dal momento che impatta quotidianamente sulla vita del consumatore medio. È la mancanza di uova tra i banchi del supermercato: l’acquirente va a fare la spesa e sugli scaffali trova cartelli che lo avvisano che il negozio ne è rimasto senza o che è tenuto a non comprarne più di tre e forse, con quel che costano, nemmeno viene voglia di farlo.