Weidel, "colpo mortale all'Euro": la Germania approva gli investimenti per la difesa, scoppia la polemica

18 marzo 2025

"Un colpo mortale all’euro": così Alice Weidel, copresidente di Afd, ha commentato l’approvazione da parte del Bundestag della riforma costituzionale, voluta dal cancelliere in pectore Friedrich Merz, che consente alla Germania di finanziare a debito le spese per la difesa. Lo riporta Zdf, secondo cui Weidel avrebbe anche paventato un aumento dei tassi di interesse e una spesa aggiuntiva "esorbitante". "Sono stati concordati debiti giganteschi - ha tuonato Weidel - i perdenti delle elezioni, Spd e Verdi, stanno stappando bottiglie perché ora possono spendere così tanti soldi in programmi che non erano stati in grado di approvare quando erano al governo. Questo è un enorme successo per Spd e Verdi".

Fortemente critico anche il capogruppo parlamentare di Afd, Tino Chrupalla: "Il 20esimo Bundestag tedesco, già delegittimato, è stato utilizzato per consolidare il futuro governo federale perché solo ora hanno una maggioranza. A Merz non interessa il futuro del Paese, ma solo la carica di cancelliere. Il suo obiettivo è quello di far salire alle stelle il debito nazionale senza alcun piano”. I 513 voti a favore, in particolare, hanno dato il via libera alla modifica della norma sul freno al debito che dal 2009 obbligava il governo al pareggio di bilancio. Secondo Chrupalla, "è necessaria una nuova architettura di sicurezza europea ma non abbiamo bisogno di nuovi nemici. Non abbiamo bisogno neanche della cosiddetta economia di guerra".