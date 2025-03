Arrestato il sindaco di Istanbul: terremoto giudiziario in Turchia, chi è Ekrem Imamoglu

19 marzo 2025 a

Arrestato il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. Lo riferiscono i media locali citando componenti del suo staff. "Centinaia di agenti di polizia sono arrivati alla mia porta. Faccio affidamento sulla mia nazione. La polizia ha fatto irruzione in casa mia e ha bussato alla mia porta", ha scritto Imamoglu sul suo canale X. Il Sindaco, esponente del centro sinistra, uno dei principali rivali del presidente Recep Tayyip Erdogan, stando a fonti locali, era al centro di un'indagine per corruzione. Secondo uno dei suoi collaboratori Imamoglu è stato tratto in arresto e portato alla sede della polizia locale.

In un video pubblicato su X prima di essere preso in custodia dalla forze dell'ordine Imamoglu - sindaco al suo secondo mandato e tra i principali avversari del presidente della Turchia Erdogan - ha detto: "Centinaia di poliziotti si sono presentati alla mia porta e hanno fatto irruzione in casa mia. Ho fiducia nella mia Nazione". Poi, rivolgendosi ai suoi sostenitori, ha aggiunto: "Ci troviamo di fronte a una grande tirannia. Ma voglio che sappiate che non mi arrenderò". Uno dei suoi assistenti ha riferito che il sindaco è stato e portato al quartier generale della polizia.