Leone XIV, il rifiuto: "Non prego in moschea"

Davanti alla moschea blu, dove Papa Leone XIV è entrato rifiutandosi di pregare, c’è Hagia Sophia, la basilica sottratta più volte ai cristiani e infine trasformata in luogo di culto islamico. Rimane a bocca aperta Askin Musa Tunca, il muezzin, quando si sente rispondere: «No, osserverò solo in giro», traduzione dell’inglese «That’s okay», all’invito a unirsi nell’orazione nella «casa di Allah». Manco per sogno. Diversamente dai predecessori Benedetto XVI e Francesco, il regnante Pontefice non si mostra accondiscendente verso la religione del Corano. Tutto lì, senza polemica. Anzi, la polemica nasce subito dopo, con Vatican news che tenta di metterci una pezza, naturalmente peggiore del buco. Il Santo Padre è rimasto «in silenzio, in spirito di raccoglimento e in ascolto, con profondo rispetto del luogo e della fede di quanti si raccolgono lì in preghiera», riferisce la sala stampa della Santa Sede, ripresa dai media vaticani. Avrà recitato nel segreto del proprio cuore un Pater, Ave, Gloria, un esorcismo, un’invocazione allo Spirito Santo? Non è noto. Quel che Sua Santità voleva dire, lo ha scritto e controfirmato al Phanar, insieme al patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, in una dichiarazione che condanna «qualsiasi uso della religione e del nome di Dio per giustificare la violenza», rilanciando un appello affinché i responsabili politici facciano «tutto il possibile» per fermare la tragedia delle guerre in corso. Ma prima, a Nicea, aveva condannato «ogni forma di fondamentalismo e di fanatismo».

Tanto per mettere in chiaro che il dialogo con le Chiese cristiane è ecumenico, mentre con l’Islam è interreligioso. C’è una differenza notevole. Basta notarla. Ci sono anche musulmani favorevolmente colpiti dal gesto di Leone XIV, «una visita tradizionale di rispetto sacrale senza confusioni, baratti o compromessi», commenta Yahya Pallavicini, vicepresidente della Co.re.is, la comunità religiosa islamica, senza scandalizzarsi perché «le sue preghiere le fa nei suoi luoghi, rispetta un luogo di preghiera differente. Non è una visita a un edificio qualunque però anche con questo gesto ho l’impressione che voglia insegnare a tutti il rispetto in generale ma anche il rispetto in particolare: ogni cosa al suo posto». Un segnale rivolto anche ai musulmani sciiti, che oggi si preparano ad accogliere il Vicario di Cristo in Libano. Ancora non lo hanno capito, però, visto che anche i terroristi di Hezbollah parteciperanno al ricevimento per Papa Leone XIV, organizzato dagli Scout dell’Imam Mahdi, movimento giovanile del Partito di Dio. Sulla strada che dall’aeroporto conduce a Beirut, insieme alle bandiere del Vaticano, sono pronti a sventolare anche i loro stendardi gialli con il simbolo del mitra spianato. Altro che smilitarizzazione delle milizie, come richiedono le risoluzioni dell’Onu e i patti di non belligeranza sottoscritti dal governo del Paese dei Cedri.

