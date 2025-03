Donald Trump-Vladimir Putin, il Cremlino: "L'incontro si terrà in Arabia Saudita"

19 marzo 2025 a

a

a

Vladimir Putin e Donald Trump potrebbero incontrarsi. Un'ipotesi non così remota. A confermarlo lo stesso Dmitrij Peskov, il portavoce del Cremlino. Seppur il presidente russo e l'omologo statunitense non abbiano discusso l'argomento di un possibile incontro durante la conversazione telefonica di ieri, "c'è un'intesa comune che potrebbe avvenire". Da quanto riferito all'agenzia di stampa Ria Novosti, "c'è un'intesa comune sul fatto che tale incontro potrebbe avvenire" nel prossimo periodo. E il faccia a faccia si terrà in Arabia Saudita.

Intanto il capo della Casa Bianca sta agendo da mediatore. Dopo la telefonata con lo zar, è in corso il colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. "Ho appena concluso un'ottima telefonata con il presidente dell'Ucraina Zelensky. È durata circa un'ora. Gran parte della discussione si è basata sulla telefonata fatta ieri con il presidente Putin per allineare Russia e Ucraina in termini di richieste e necessità", afferma Trump ottimista: "Siamo sulla buona strada e chiederò al Segretario di Stato Marco Rubio e al consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi".

"Stiamo completando la sconfitta nel Kursk": Putin picchia duro, clamorosa reazione di Zelensky

Sulla base delle notizie diffuse, Trump e Putin sono d'accordo su una pausa di 30 giorni negli attacchi alle infrastrutture energetiche da ogni lato del fronte. La Russia ha detto di aver accettato la proposta e che l'ordine è stato passato "immediatamente" ai militari. Convergenza anche su ulteriori colloqui. I mediatori continueranno a confrontarsi nel quadro dell'impegno per porre fine al conflitto in Ucraina esploso con l'invasione russa tre anni fa. "Questi negoziati inizieranno immediatamente in Medio Oriente", hanno fatto sapere ieri dalla Casa Bianca. Poi per domenica è stato annunciato un nuovo incontro in Arabia Saudita tra delegazioni di Stati Uniti e Russia.