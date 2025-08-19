Trump, l'avvertimento: "Spero che Putin si comporti bene"

"Spero che il presidente Putin si comporti bene" durante i colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, perché "se non lo fa, la situazione sarà difficile": il presidente Usa Donald Trump lo ha detto a Fox and Friends a proposito del possibile bilaterale tra i leader dei due Paesi in guerra. Il capo della Casa Bianca, quindi, ha confermato di aver telefonato al presidente russo, sottolineando che i loro rapporti sono buoni e che la risoluzione del conflitto in Ucraina è molto importante. "Ho chiamato il presidente Putin ieri, e ho un buon rapporto con lui, ma conta soltanto se riusciamo a portare a termine le cose", ha detto Trump, aggiungendo di aver telefonato al leader del Cremlino all'1 di notte a Mosca con Putin che ha risposto "molto volentieri".

Il tycoon, inoltre, ha garantito che gli Usa non invieranno delle truppe in Ucraina: "Avete la mia parola. Sto solo cercando di evitare che la gente venga uccisa". Anche se poi ha accennato all'opzione di garanzie di sicurezza per Kiev diverse dai "boots on the ground" da parte degli Usa. "Siamo disposti ad aiutarli, soprattutto probabilmente se si può parlare dei cieli, perché non c'è nessuno ha quello che abbiamo noi", ha detto Trump