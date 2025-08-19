Putin, la proposta: "Vertice a Mosca", ecco la risposta di Zelensky

Il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito Mosca per ospitare un suo incontro con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky . Lo hanno riferito due fonti a conoscenza della telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il leader del Cremlino. "Putin ha menzionato Mosca" durante la loro chiamata di lunedì, ha riferito una delle fonti all'Afp , aggiungendo che Zelenskyj ha risposto "no".
Nelle scorse ore, invece, il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, ha dichiarato che la città di Ginevra, in Svizzera, potrebbe rappresentare una buona opzione per ospitare un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina. Al termine dei colloqui organizzati ieri alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky ei leader europei, il presidente Usa ha annunciato l'avvio di preparativi per un incontro bilaterale tra i leader di Mosca e Kiev, da organizzare in un luogo ancora da stabilire. In un'intervista con l'emittente Nbc News, Stubb ha affermato che Ginevra sarebbe un "territorio neutrale" per un possibile incontro.
A proposito del possibile bilaterale Putin-Zelensky, Trump in un'intervista telefonica a Fox & Friends ha detto: "Bisogna essere in due per ballare. Devono avere almeno un certo tipo di rapporto, altrimenti stiamo solo sprecando tempo". E ancora: "Io non voglio sprecare tempo. Voglio solo porre fine a questa guerra , voglio chiuderla. Non stiamo perdendo vite americane, non stiamo perdendo soldati americani. Stanno morendo russi e ucraini, per lo più soldati. Qualcuno anche tra i civili, quando i missili colpiscono i posti sbagliati o cadono su città come Kiev o piccoli centri abitati. Ma, sapete, se posso salvare 7.000 persone alla settimana dall'essere create, penso che... beh, voglio provare ad andare in paradiso, se possibile".