Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Putin, la proposta: "Vertice a Mosca", ecco la risposta di Zelensky

martedì 19 agosto 2025
Putin, la proposta: "Vertice a Mosca", ecco la risposta di Zelensky

2' di lettura

Il presidente russo Vladimir Putin ha suggerito Mosca per ospitare un suo incontro con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky . Lo hanno riferito due fonti a conoscenza della telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il leader del Cremlino. "Putin ha menzionato Mosca" durante la loro chiamata di lunedì, ha riferito una delle fonti all'Afp , aggiungendo che Zelenskyj ha risposto "no". 

Nelle scorse ore, invece, il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, ha dichiarato che la città di Ginevra, in Svizzera, potrebbe rappresentare una buona opzione per ospitare un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina. Al termine dei colloqui organizzati ieri alla Casa Bianca tra Trump, Zelensky ei leader europei, il presidente Usa ha annunciato l'avvio di preparativi per un incontro bilaterale tra i leader di Mosca e Kiev, da organizzare in un luogo ancora da stabilire. In un'intervista con l'emittente Nbc News, Stubb ha affermato che Ginevra sarebbe un "territorio neutrale" per un possibile incontro.

Trump, l'avvertimento: "Spero che Putin si comporti bene"

"Spero che il presidente Putin si comporti bene" durante i colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelens...

A proposito del possibile bilaterale Putin-Zelensky, Trump in un'intervista telefonica a Fox & Friends ha detto: "Bisogna essere in due per ballare. Devono avere almeno un certo tipo di rapporto, altrimenti stiamo solo sprecando tempo". E ancora: "Io non voglio sprecare tempo. Voglio solo porre fine a questa guerra , voglio chiuderla. Non stiamo perdendo vite americane, non stiamo perdendo soldati americani. Stanno morendo russi e ucraini, per lo più soldati. Qualcuno anche tra i civili, quando i missili colpiscono i posti sbagliati o cadono su città come Kiev o piccoli centri abitati. Ma, sapete, se posso salvare 7.000 persone alla settimana dall'essere create, penso che... beh, voglio provare ad andare in paradiso, se possibile". 

Unità dell'Occidente e ombrello Nato per Kiev: vince la linea di Giorgia

«Quella di oggi è davvero un’ottima giornata. Ovviamente potete contare sull’Italia, come &egra...

Dopo il vertice Trump, l'avvertimento: "Spero che Putin si comporti bene"

Vertice alla Casa Bianca Unità dell'Occidente e ombrello Nato per Kiev: vince la linea di Giorgia

Parla il ministro Lavrov Russia, Lavrov: "Aperti a ogni incontro bilaterale o trilaterale con Kiev"

tagvladimir putinvolodymyr zelenskyucrainarussia

Dopo il vertice Trump, l'avvertimento: "Spero che Putin si comporti bene"

Vertice alla Casa Bianca Unità dell'Occidente e ombrello Nato per Kiev: vince la linea di Giorgia

Parla il ministro Lavrov Russia, Lavrov: "Aperti a ogni incontro bilaterale o trilaterale con Kiev"

ti potrebbero interessare

1400x933

Trump, l'avvertimento: "Spero che Putin si comporti bene"

1092x696

Unità dell'Occidente e ombrello Nato per Kiev: vince la linea di Giorgia

Fausto Carioti
3072x1802

Russia, Lavrov: "Aperti a ogni incontro bilaterale o trilaterale con Kiev"

960x540

Ucraina, l'annuncio di Trump: "Putin pronto a incontrare Zelensky"