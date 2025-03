Svezia, 5 italiani travolti da una valanga: 2 morti, la tragedia appena scesi dall'elicottero

21 marzo 2025 a

Una valanga in Svezia ha travolto 5 sciatori italiani: due di loro, di 45 e 50 anni, sono morti, mentre gli altri sarebbero illesi. Il gruppo, accompagnato da una guida alpina certificata a livello internazionale, era andato a sciare in elicottero a Kanrsavagge, nel nord della Svezia al confine con la Norvegia. "La guida alpina e due sciatori sono stati trascinati da una valanga. I due italiani sono rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è rimasta in superficie", ha dichiarato l'agenzia turistica Niehku Mountain Villas in un comunicato riportato da media svedesi. La conferma, poi, è arrivata anche dalla polizia svedese.

La Farnesina ha reso noto che "3 fratelli italiani di Luserna San Giuseppe" sono "coinvolti. Due di loro sono deceduti". Il terzo, invece, è rientrato nel resort di partenza, Niehku. L'Ambasciata d'Italia in Svezia è in contatto con i familiari dei connazionali coinvolti.

La valanga si sarebbe staccata nella zona del parco nazionale di Abisko, prima ancora che il gruppo cominciasse a sciare: l'elicottero, appartenente alla compagnia Kallfax Flyg, era appena atterrato e aveva fatto scendere gli sciatori, quando la massa di neve si è staccata dal fianco della montagna investendo sia i turisti che il velivolo. Intanto, il responsabile del servizio di soccorso, André Waplan, ha dichiarato che le operazioni sono state rese difficoltose dal fatto che il luogo dell'incidente dista circa 60 chilometri dall'ultima strada percorribile. Ieri, giorno della tragedia, i bollettini segnalavano un rischio valanghe di grado 3 su una scala di 5.