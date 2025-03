Trump, intervista choc: "Ecco il pulsante rosso dello Studio Ovale", a cosa serve davvero

21 marzo 2025 a

La curiosità quando si parla della Casa Bianca non manca mai. In particolare, ad attirare l'attenzione, è un pulsante rosso spesso inquadrato sulla scrivania di Donald Trump. In molti, americani e non, sono convinti che sia legato alla bomba atomica. Eppure, a svelare cosa sia davvero, ci ha pensato lo stesso presidente degli Stati Uniti. L'occasione? L'intervista a Laura Ingraham, conduttrice di Fox News. Durante il suo programma The Ingraham Angle, il presidente ha mostrato il pulsante rosso, vicino a uno dei telefoni posizionati sul tavolo che in passato è stato utilizzato da John Kennedy e Ronald Reagan.

"Ogni presidente può scegliere tra 7 scrivanie", ha spiegato il tycoon prima di svelare il mistero. L'assist è arrivato dalla giornalista: "Dov'è il pulsante per la Coca Cola?", ha chiesto. "Eccolo lì", ha replicato mostrando il dispositivo che, azionato, garantisce al presidente la rapida consegna di una Diet Coke. "Pensano tutti che serva per le armi nucleari e dicono che se lo premo arriva la fine del mondo...".

Nel frattempo il tycoon ha voluto rassicurare: "Non voglio che gli altri vedano, nessuno veda una potenziale guerra con la Cina. Non vogliamo avere una potenziale guerra con la Cina, ma posso dirvi che se dovesse accadere, siamo molto ben attrezzati per gestirla".