Russia, fonti della Casa Bianca: "Putin non ha fretta". Per Zelensky si mette malissimo

Secondo l'agenzia americana Bloomberg, la Casa Bianca punta a raggiungere un accordo di tregua tra l'Ucraina e la Russia entro il 20 aprile, che quest'anno coincide con la Pasqua sia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa, mentre Vladimir Putin "sembra non avere fretta". Bloomberg cita fonti vicine al dossier, aggiungendo che gli Usa riconoscono "che i tempi potrebbero slittare". Anche così forse si spiega la accelerazione imposta nelle ultime ore da Steve Wikoff, l'inviato di Donald Trump per la pace in Medio Oriente ma che in queste settimane sembra aver preso in mano anche il dossier-Ucraina.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello agli alleati perché facciano "pressione" su Mosca al fine di "mettere fine" alla guerra. "Nuove decisioni e nuove pressioni su Mosca sono necessarie per mettere fine a questi attacchi e a questa guerra", ha affermato Zelensky sui social, alla vigilia degli incontri che in Arabia Saudita dovrebbero avviare il percorso negoziale tra Kiev e Mosca.

Nell'ultima notte, Kiev è stata colpita da un massiccio attacco di droni russi che hanno causato la morte di tre persone, tra le quali un bambino di 5 anni. Le autorità ucraine hanno riferito che detriti dei velivoli abbattuti sono precipitati su diversi edifici residenziali e su uno stabilimento produttivo, oltre a danneggiare diverse automobili. Al momento si contano anche almeno otto feriti. Il cadavere di un uomo è stato recuperato tra le macerie di un edificio residenziale nel distretto Holosiivskyi. Nello stesso luogo è stato poi trovato il corpo senza vita di un bambino. Nel distretto Dniprovskyi è morta invece una donna a causa di un incendio ai piani alti di un condominio. Incendi sono scoppiati anche altrove in città, a causa dei 147 droni lanciati dai russi (di cui 97 abbattuti).

Intervistato da Tucker Carlson, Witkoff sabato ha detto di non considerare il presidente russo Putin "un tipo cattivo". Anzi, ha detto, è un "grande" leader che cerca di porre fine al conflitto in corso. "Mi è piaciuto. Ho pensato che fosse sincero con me", ha detto Witkoff nell'intervista. "Non considero Putin una 'persona cattiva'. È una situazione complicata, quella guerra, e tutti i fattori che l'hanno determinata". Zelensky, ha sottolineato, è "in una situazione molto, molto difficile, ma si trova di fronte una nazione nucleare. Quindi deve sapere che finirà a terra. Questo è il momento migliore per concludere un accordo".