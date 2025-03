Kristi Noem, "la fine che farete": brutale davanti ai migranti in carcere

Lo scorso febbraio era stato il segretario di Stato Marco Rubio, il ministro degli Esteri di Trump, a visitare El Salvador. Nel Paese centroamericano Noem ha invece visitato il Centro di confinamento antiterrorismo (Cecot), accompagnata dal ministro della Sicurezza Gustavo Villatoro, suo omologo, per poi incontrare il presidente Nayib Bukele, con cui ha discusso "di come aumentare il numero di voli di deportazione dagli Usa per i criminali violenti". Il Cecot è una delle circa 20 carceri di El Salvador. La struttura è stata costruita in tempi record e inaugurata il 31 gennaio 2023. Le deportazioni dei membri dell'organizzazione criminale Tren de Aragua nel Centro di detenzione per terroristi salvadoregni, ha scritto la funzionaria su X, "hanno inviato al mondo il messaggio che l'America non è più un rifugio sicuro per i delinquenti violenti".

