Harvey Weinstein, giuria in stallo: annullato il processo per stupro

Annullato il processo per stupro a carico di Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico che fu travolto dal movimento "Me Too". Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso in questione aveva avuto origine dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che aveva accusato Weinstein di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Nonostante quest'ultima decisione, Weinstein rimarrà comunque in carcere visto che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali.

Il verdetto del giudice è arrivato dopo che, per una seconda volta, una giuria non è riuscita a pronunciarsi in merito a questa accusa. Non ce l'ha fatta neanche dopo due giorni di dibattimento. Oggi il giudice Curtis Farber della Corte suprema dello Stato a Manhattan ha ordinato un nuovo processo: "È abbastanza chiaro che i giurati siano irrimediabilmente in stallo", ha dichiarato. Ora toccherà al procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, valutare se il suo ufficio manderà a processo Weinstein per la quarta volta oppure no.

Il procedimento risale al 2020, quando Weinstein finì a processo per la prima volta e fu condannato per stupro contro Jessica Mann. Il verdetto però fu annullato e in un secondo processo lo scorso anno la giuria non riuscì a decidere sulla questione della violenza sessuale. Secondo la difesa, il rapporto sarebbe stato consensuale.