Maldive, l'alert a ridosso della tragedia: cambia lo scenario

Poche ore prima della tragedia, l’Ufficio meteorologico nazionale delle Maldive aveva lanciato un chiaro avvertimento agli organizzatori di immersioni. Sul sito delle Maldives National Defence Force (MNDF) sono stati pubblicati due comunicati ufficiali.Il primo, diffuso poche ore prima della scomparsa, recita testualmente: "Poiché l’Ufficio Meteorologico Nazionale prevede che in questo periodo la forza del monsone di sud-ovest (Hulhangu) aumenterà sull’area delle Maldive — in particolare negli atolli centrali e meridionali, con venti forti, mari agitati e piogge diffuse — si invitano tutti coloro che viaggiano via mare a prestare la massima attenzione alle condizioni del tempo".

E aggiunge: "Agli organizzatori di attività di immersione (Diving) e sport acquatici: si richiede di prestare una particolare attenzione alle condizioni meteo". Il secondo comunicato, emesso dopo la segnalazione della scomparsa, spiega: "Il Maritime Rescue Coordination Centre (Mrcc) della Guardia Costiera della Mndf ha ricevuto la segnalazione della scomparsa dei subacquei. Da quel momento, la Mndf ha avviato le operazioni di ricerca sia via mare che via aerea. [...] Il corpo di uno dei subacquei è stato individuato intorno alle 18.13 dai sommozzatori della safari boat che partecipavano alle ricerche. La salma è stata ora trasportata al centro sanitario di Fulidhoo. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di una grotta a circa 60 metri di profondità. Si presume che gli altri quattro subacquei rimasti si trovino all’interno della stessa grotta, che ha una lunghezza di circa 200 piedi (circa 60 metri)".