Trump, alta tensione con l'Iran: "Accordo sul nucleare o vi bombarderemo"

Alta tensione tra Usa e Iran. Nei giorni scorsi quest'ultimo ha trasmesso la sua risposta alla lettera di Donald Trump attraverso l'Oman. Lo scorso 7 marzo il presidente degli Stati Uniti ha infatti inviato una missiva alla guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Al centro la richiesta di nuovi colloqui sul nucleare. In caso contrario l'avvertimento è stato chiaro: "Se non raggiungono un accordo, ci saranno dei bombardamenti - sono state le parole del tycoon -. Ma c'è la possibilità che, se non raggiungano un accordo, applicherò loro tariffe secondarie come ho fatto quattro anni fa".

La lettera è stata consegnata a Teheran il 12 marzo dal consigliere presidenziale degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash. Khamenei ha respinto le dichiarazioni di Trump e l'ha accusato di cercare di ingannare l'opinione pubblica mondiale dipingendo gli Stati Uniti come aperti ai colloqui e l'Iran come un ostacolo. Poi Khamenei ha aggiunto che - in caso di attacco contro l'Iran - "i nemici subiranno un duro colpo" da Teheran.