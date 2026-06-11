Trump, cosa piazza davanti alla Casa Bianca: americani sconvolti

"Come la Torre Eiffel, forse non lo toglieremo mai più". Donald Trump, tra una preoccupazione geopolitica e l'altra, trova sempre il modo di divertirsi e dividere l'opinione pubblica.
È in fase di allestimento sul South Lawn della Casa Bianca una struttura temporanea destinata a ospitare un evento di arti marziali miste (MMA) in occasione delle celebrazioni del 14 giugno, data del compleanno del presidente degli Stati Uniti.
Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l'arena — ispirata al modello dell'"Octagon" della UFC — prevede tribune temporanee, aree tecniche e impianti per la produzione televisiva. I lavori, già in corso da settimane, coinvolgono un ampio dispositivo logistico e di sicurezza coordinato da più agenzie federali. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull'evento. L'evento, come detto, è temporaneo ma Trump, entusiasta e grande appassionato di wrestling e arti marziali, ha già messo sul tavolo l'idea di mantenerlo come impianto stabile, proprio davanti alla White House.
Pochi americani però, tra cui solo un terzo degli elettori repubblicani, approvano il piano del presidente Trump di ospitare l'evento di arti marziali miste alla Casa Bianca. Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, condotto online su 4.531 adulti con margine di errore di due punti percentuali, solo il 16% degli americani ritiene appropriato l'evento, mentre il 46% lo giudica inappropriato. Tra i repubblicani, la quota di approvazione si ferma al 31%, nonostante un sostegno molto più ampio all'operato complessivo di Trump.