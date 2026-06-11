Trump, cosa piazza davanti alla Casa Bianca: americani sconvolti

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l'arena — ispirata al modello dell'"Octagon" della UFC — prevede tribune temporanee, aree tecniche e impianti per la produzione televisiva. I lavori, già in corso da settimane, coinvolgono un ampio dispositivo logistico e di sicurezza coordinato da più agenzie federali. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull'evento. L'evento, come detto, è temporaneo ma Trump, entusiasta e grande appassionato di wrestling e arti marziali, ha già messo sul tavolo l'idea di mantenerlo come impianto stabile, proprio davanti alla White House.