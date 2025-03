La lista è lunga, ma vale la pena leggerla tutta. Acqua, cibo, occhiali da vista, documenti d'identità, torcia, fiammiferi, accendino, coltellino svizzero, medicine, contanti, caricatore, powerbank, radio e carte da gioco per distrarsi. Questo è il pacchetto indispensabile consigliato da Hadja Lahbib. La Commissaria europea alla gestione della crisi ha elencato le cose da raccomandare ai cittadini europei per sopravvivere per 72 ore in caso di crisi. Il tutto in un video, francamente sconcertante. Un video che, in un certo senso, dà la cifra di quanto questa Ue sia... spacciata.

Certo, il tema è serio. Soprattutto considerando che la guerra in Ucraina continua, giorno dopo giorno. E la minaccia russa si fa sempre più tangibile. Il tema, però, va affrontato con la dovuta "serenità", almeno secondo quanto detto dall'ex ministra degli Esteri belga in conferenza stampa. La stessa commissaria si mostra nel succitato video con sorrisone mentre prepara la borsa-tipo per la crisi bellica. Indossa un tailleur da donna in carriera, in sottofondo una musica in stile James Bond.



Today, the EU launches its new #Preparedness Strategy.







“Ready for anything” — this must be our new European way of life. Our motto and #hashtag. pic.twitter.com/fA1z8ZvMDA

— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) March 26, 2025

Il video tutorial di Lahbib ha attirato le critiche dal M5s. Per inciso, gli unici a prenderlo sul serio. "Teniamoci pronti: vogliono spingerci ad abbracciare la psicosi di un attacco imminente - ha scritto Giuseppe Conte su X -. Diffonderanno vademecum su come reagire e sopravvivere in condizioni di emergenza. Ci spingeranno a costruire bunker, ad accumulare scorte e riserve di cibo, medicine. Cosi forse sarà più facile far digerire ai cittadini un folle Piano di riarmo da 800 miliardi di euro. I cittadini dovrebbero fare scorte di farmaci per la guerra imminente? Ma lo sanno che in Italia mezzo milione di persone ha difficoltà anche solo ad acquistare farmaci nella quotidianità? Si preoccupino dei piani per affrontare l'emergenza carovita, piuttosto. Quella è reale. Vogliono convincerci con la propaganda che la minaccia russa, proprio adesso che sono in corso negoziati di pace, è più incombente e letale di sempre, e si estende all’intero continente europeo. Non aspettiamoci le scuse da Meloni e degli altri leader europei per i fallimenti sin qui accumulati. Continua a perseverare in questa scriteriata linea guerrafondaia. Il 5 aprile tutti in piazza. Fermiamoli insieme", conclude il grillino. Una gara, tra Conte e la Lahbib, a chi si mostra più ridicolo.