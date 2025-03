Marine Le Pen, Orban ribalta l'Europa con tre parole

Tre parole, "je suis Marine". Su X Viktor Orban, premier dell'Ungheria e fondatore dei Patrioti per l'Europa, esprime la sua piena solidarietà politica e personale a Marine Le Pen. E lo fa in un modo tanto sintetico quanto clamoroso.

La leader del Rassemblemen National francese è stata infatti condannata dal Tribunale di Parigi per appropriazione indebita di fondi pubblici insieme ad altri 8 europarlamentari: 4 anni di carcere, di cui due di pena pecuniaria, convertibili in braccialetto elettronico, a una multa di 100.000 euro e a 5 anni di ineleggibilità con effetto immediato. L’ineleggibilità è soggetta ad esecuzione provvisoria, il che significa che la pena si applica immediatamente in caso di condanna, anche in caso di appello. Secondo Le Monde, "se Marine Le Pen manterrà il suo mandato di deputata del Pas-de-Calais, le conseguenze politiche della sentenza saranno disastrose: in attesa di una futura decisione, non potrà candidarsi a nessuna elezione per 5 anni, ovvero fino a dopo le elezioni presidenziali del 2027".