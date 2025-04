Re Carlo, "salute a rischio": perché deve rallentare

Re Carlo non intende rallentare nei suoi impegni pubblici, anche se secondo alcuni esperti reali dovrebbe cominciare a farlo, magari delegando alcuni compiti agli altri membri della Royal Family come William e Camilla, per evitare che la sua salute peggiori. Il sovrano, infatti, è alle prese con le cure contro il cancro. Cure che solo pochi giorni fa lo hanno costretto a prendersi qualche giorno di riposo a causa degli effetti collaterali.

Carlo, 76 anni, si è sottoposto al suo trattamento settimanale giovedì 27 marzo, ma ha manifestato effetti collaterali che hanno richiesto un periodo di osservazione all'ospedale privato The London Clinic, anche se non è stato necessario il ricovero notturno. Poi, dopo aver trascorso il weekend ad Highgrove, martedì scorso il sovrano è tornato al lavoro. In particolare, ha presieduto una cerimonia di investitura conferendo onorificenze a decine di persone.