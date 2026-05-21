"Re Carlo è morto": Radio Caroline nel caos, cosa c'è dietro

Re Carlo è morto. Un annuncio radiofonico che ha scatenato un vero e proprio putiferio. Radio Caroline aveva dato notizia della scomparsa del sovrano. Peccato però che Carlo III sia vivo e vegeto. La colpa dell'errore? Un problema informatico presso lo studio principale dell'emittente a Maldon, nell'Essex orientale. Come spiegando attraverso un post social, per sbaglio è stata innescata la procedura per la morte di un monarca "che tutte le stazioni del Regno Unito tengono pronta, pur sperando di non doverla mai utilizzare".

"Radio Caroline è poi rimasta in silenzio come richiesto, prima di ripristinare la programmazione e a chiedere scusa in onda", ha scritto il direttore Peter Moore, che si è "scusato con Sua Maestà il Re e con i nostri ascoltatori per qualsiasi disagio causato". L'incidente è avvenuto mentre Carlo e la Regina Camilla si trovavano nell'Irlanda del Nord, dove hanno partecipato a un'esibizione con un gruppo folk irlandese.