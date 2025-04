Dazi, Trump avverte il capo della Fed: "Smettila di giocare"

Meno crescita e più inflazione per gli Stati Uniti: queste le conseguenze dei dazi annunciati dal presidente Donald Trump secondo il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell. E la risposta del tycoon non si è fatta attendere. "TAGLIA I TASSI D’INTERESSE, JEROME, E SMETTI DI GIOCARE A FARE POLITICA", ha scritto sul social Truth. Parole forti, scritte appositamente in maiuscolo, che sottintendono un’accusa pesante al capo della Fed, ovvero ostruzionismo contro l’amministrazione.

Il capo della Fed, intervenuto alla conferenza annuale della Society for Advancing Business Editing and Writing (SABEW) ad Arlington, in Virginia, ha detto anche: "La nuova amministrazione Usa sta implementando politiche su commercio, immigrazione, politica fiscale e regolamentazione. La politica monetaria è ben attrezzata per affrontare questi rischi. Non commentiamo queste politiche, le valutiamo, osserviamo il comportamento dell'economia e poi aggiustiamo la politica monetaria. Sarà molto difficile valutare gli effetti dei dazi, finché non c'è maggiore certezza, livello, durate e eventuale rappresaglie da parte delle controparti".