Dazi, ecco chi brinda per le tariffe di Trump

I dazi di Trump non hanno seminato solo sconcerto, panico e disperazione: in Italia come in Germania, per non dire di Londra, Pechino fino alle Filippine, al Messico e al Canada, c’è chi ha accolto la notizia con una certa soddisfazione, chi non ci vede nulla di disastroso, anzi la ritiene un’opportunità, e chi alla mal parata gode perché il vicino o comunque l’odiato rivale è stato punito con tariffe più elevate.

Da noi il capofila della corrente del “ve l’avevo detto” è l’economista presidente dell’associazione “Patria e Costituzione”, Stefano Fassina, che in un articolo sul Fatto quotidiano sottolinea come i dazi di Trump II, così come la Brexit o «l’impennata delle destre nazionaliste e razziste ovunque nel nostro continente», sono la conseguenza dell’insostenibilità della «regolazione liberista dei movimenti di capitali, servizi, merci e persone nei mercati globali e nell’ancora più feroce mercato unico europeo». Lavoratori e classi medie, scrive Fassina, sono in rivolta, «chiedono protezione sociale e identitaria» e Trump di conseguenza «interviene, con azioni unilaterali e posture insopportabili, su squilibri strutturali in un quadro di ridimensionamento dell’impero americano e dell’Occidente».