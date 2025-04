Dazi? Ecco i nuovi "paradisi tariffari": dove investiranno le imprese

Dopo i paradisi fiscali, dopo i dazi di Trump nascono i paradisi tariffari? Alla notizia che San Marino avrà un dazio del 10% che è la metà di quello con l’Unione Europea, subito il telefono della Camera di Commercio locale ha iniziato a venire intasato dalle chiamate di imprese non solo italiane interessate a capire se aprire una sede nella Serenissima Repubblica potrebbe consentire loro di pagare tariffe più basse per esportare negli Usa. Uno scenario che in realtà non è esattamente percorribile.

IL TRUCCHETTO

Come spiegato in questi giorni dal presidente di ExportUsa, Lucio Miranda: «Le norme doganali si basano sull’origine della merce. Avere una sede operativa a San Marino non basta, perché conta il luogo di produzione. Quindi un’azienda italiana dovrebbe spostare la produzione sul Titano, tutta o in gran parte, per avere il dazio al 10%. Solo in quel caso il prodotto potrebbe essere considerato sammarinese». Ovviamente, comunque, si tratta di un tema ancora in divenire, quindi è difficile fare valutazioni ora.

San Marino è uno di quei microstati europei che per le loro dimensioni sono strettamente integrate a un membro dell’Unione, ma non vengono fatte entrare a loro volta proprio perché potrebbero costituire problemi: sia per calcolare il numero di eurodeputati loro concessi (già Cipro, Lussemburgo e Malta con sei a testa sono fortemente sovrarappresentati in rapporto alla loro popolazione); sia per non peggiorare ulteriormente il rompicapo delle decisioni alla unanimità; sia perché anche per loro il costo diventerebbe insostenibile.