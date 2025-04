Donald Trump? Pur di combatterlo i compagni sono diventati liberisti

Si dice- ed è assolutamente vero: lo si può ragionevolmente sostenere sia nel consenso sia nel dissenso - che la spericolata mossa di Donald Trump sui dazi vada spiegata e valutata più in chiave politica che semplicemente in ottica economica. In altre parole, fedele a una sua decisiva promessa della campagna elettorale, il Presidente Usa vuole riportare a casa alcune produzioni. Obiettivo certamente desiderabile pensando ai colletti blu, all’America di una certa desertificazione industriale, alle fabbriche in crisi.

In realtà, come sappiamo, questa sfida si presenta ardua, perché le catene di produzione non si ricreano dalla sera alla mattina. E, per quanto “persuasiva” possa essere la politica, poi i veri protagonisti del mercato rimangono – per fortuna – gli individui, le famiglie e le imprese. Decideranno di cambiare decisioni e abitudini di produzione e di consumo? E in che tempi lo faranno? E quali e quanti “costi” dovranno essere sopportati nell’arco temporale di questa trasformazione? Nelle risposte a queste domande starà il successo o l’insuccesso della scommessa trumpiana.

Scommessa tutta politica, come si vede. Se questo è vero, è però altrettanto vero che pure gli odiatori di Trump (al di là e al di qua dell’Atlantico) stanno ragionando in termini tutti politici e quasi per nulla economici. Se infatti si muovessero secondo criteri economici, suggerirebbero all’Ue di reagire in chiave liberale, liberista e pro mercato, e cioè abbattendo i propri dazi (comunque li si voglia chiamare: intendo il complesso delle barriere tariffarie e non tariffarie di cui l’Europa è purtroppo feticisticamente innamorata). Se Bruxelles facesse così, farebbe del bene ai propri cittadini, e contemponeamente si metterebbe nelle condizioni migliori per negoziare con Trump.