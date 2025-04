Dazi, Trump minaccia la Cina: "Arriviamo al 104%"

"Ieri la Cina ha emesso dazi di ritorsione del 34%, in aggiunta alle tariffe già record, tariffe non monetarie, sovvenzioni illegali alle aziende e massiccia manipolazione valutaria a lungo termine, nonostante il mio avvertimento che qualsiasi paese che si vendichi contro gli Stati Uniti emettendo tariffe aggiuntive, oltre al loro abuso tariffario a lungo termine già esistente nei confronti della nostra nazione, verrà immediatamente colpito da tariffe nuove e sostanzialmente più elevate, oltre a quelle inizialmente stabilite": il presidente degli Usa Donald Trump lo ha scritto sul social Truth, riferendosi ai controdazi di Pechino.

Il tycoon, poi, è passato alle minacce: "Se la Cina non ritira il suo aumento del 34% rispetto ai suoi abusi commerciali entro domani, 8 aprile 2025, gli Stati Uniti imporranno tariffe aggiuntive alla Cina del 50%, a partire dal 9 aprile. Inoltre, tutti i colloqui con la Cina riguardanti gli incontri richiesti con noi saranno terminati". Un funzionario della Casa Bianca, inoltre, ha chiarito alla Cnbc che se entrassero in vigore i dazi aggiuntivi minacciati da Trump, l'aliquota totale per la Cina a quel punto sarebbe del 104%. Il presidente, infatti, aveva annunciato tariffe al 34% per Pechino la scorsa settimana durante il suo discorso al Rose Garden che si sommavano ai dazi del 20% già in vigore. Ora l'avvertimento su ulteriori tariffe del 50%.