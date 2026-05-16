Cina, il generale Costantini: "Così ci conquista dall'interno"

"Apparentemente molte operazioni di acquisizione sono state presentate, dagli attori cinesi, come diversificazione ed investimenti. In realtà la strategia imperialista del Partito Comunista Cinese pianifica e giustifica acquisizioni cosiddette 'strategiche' e di controllo con assoluta precisione e pianificazione di medio-lungo periodo. L’Europa, in questo, risulta perdente, perché non ha una strategia unitaria ne una visione a medio-lungo periodo. Strumenti come il Buy Europe sono soltanto tardive pezze calde verso un malato cronico".

Paolo Costantini, generale della Guardia di Finanza in congedo, in un'intervista rilasciata al Tempo ha spiegato come il dragone sia riuscito a entrare nella plancia di comando del mondo. "Esiste ed è evidente l’iniziativa imprenditoriale privata in Cina e, formalmente, la distinzione con le aziende di Stato è palese - ha sottolineato il generale -. Ma laddove le imprese rivestono un ruolo strategico (ed il concetto di 'prodotto strategico' in Cina è molto più ampio di quello conosciuto in Europa), lo Stato diventa protagonista assoluto. In questo è ovvio che gli apparati di intelligence cinesi, anche grazie agli accresciuti poteri conferiti dalla N.I.L. del 2007/2008, hanno 'preso in mano' in modo deciso e netto le operazioni industriali e commerciali, nonché finanziarie, al fine di preservare gli interessi assoluti del Paese. Commentare la N.I.L. del 2007/2008 sarebbe molto utile, in questo senso, al fine di far comprendere la reale portata dell’intelligence cinese sull’economia locale, ma soprattutto globale".