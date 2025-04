Alessandro Coatti, smembrato per la donna del boss?

Secondo il capo della polizia di Santa Marta, Alessando Coatti sarebbe stato smembrato dai gruppi paramilitari che comandano in quella parte della Conquistadores de la Sierra, aree fino a qualche tempo fa totalmente inaccessibili senza il loro permesso. L'ipotesi trova riscontro in altri tragici precedenti. Nell'ultimo anno sono stati trovati altri tredici cadaveri fatti a pezzi, chiusi in sacchi dell'immondizia e abbandonati per strada. Ma c'è un dettaglio non da poco: erano tutti colombiani. Non era mai successo che uno straniero - per giunta un ricercatore approdato in Colombia da soli tre giorni - venisse massacrato in quel modo. L'italiano non aveva precedenti. E nemmeno nulla a che fare con traffici di qualsiasi tipo. Tuttavia, stando a quanto riferisce il colonnello Jaime Rios Puerto, non c’è dubbio che si tratta di un delitto pianificato e dal forte valore simbolico.

Stando a quanto sostengono gli inquirenti, Alessandro Coatti sarebbe stato attirato in una trappola. Come riporta Repubblica, alcuni testimoni hanno dichiarato che l'italiano si sarebbe messo in contatto con una donna misteriosa alla quale avrebbe promesso di portarla a Londra. La ragazza, però, avrebbe avuto una relazione con il capo di una banda criminale. Altri invece avrebbero raccontato di incontri in rete tra coppie omosessuali. Tuttavia, manca ancora il movente. Perché Coatti è stato ucciso e trucidato in quel modo? Al momento gli inquirenti stanno analizzando lo smartphone del ricercato per acquisire qualche elemento in più nelle indagini.