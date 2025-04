Francia contro Meloni? Siluro-FdI: "E Macron tutto bene?"

In un’altra intervista a France 2, anche il ministro per gli Affari Europei, Benjamin Haddad, ha lanciato una frecciatina a Meloni. «Se si va negli Stati Uniti in ordine sparso e divisi, si pensa forse di essere più forti rispetto al farlo assieme, tutti e 27, con 450 milioni di abitanti?», si è chiesto il ministro francese. E ancora: «Vedremo cosa ha da dire Meloni. Si possono aprire delle discussioni... Tuttavia, è nel nostro interesse collettivo avere una risposta unita e decisa, piuttosto che divisioni». Le dichiarazioni improvvide dei due membri dell’esecutivo francese hanno fatto reagire a stretto giro il ministro italiano per gli Affari Europei, Tommaso Foti. «In merito alle dichiarazioni del ministro dell’Industria francese, Ferracci, vorrei rivolgere una domanda agli amici francesi, così preoccupati per l’incontro Meloni -Trump: mai come quando il presidente Macron si reca a Washington tutto sembra andare bene, mentre quando è la Meloni ad andare, invece no? Rispetto e reciprocità, cari amici francesi. Non ci sono nazioni di serie A e nazioni di serie B», ha dichiarato Foti.

Sulla sua scia, è intervenuto anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani: «Evidentemente non hanno capito lo spirito di questa missione, l’Unione europea è ben contenta che l’Italia vada a parlare per sostenere le posizioni europee. Mi pare che la Francia di missioni ne abbia fatte tante. Noi siamo l’Italia e lavoriamo nell’interesse dell’Ue».