Elly Schlein deraglia: "Trump insulta, Meloni abbassa la testa"

No, ecco la conferma sta tutta in queste parole: "Prima Trump definisce parassiti noi italiani ed europei, e il governo Meloni fa orecchie da mercante abbassando la testa. Poi, lo stesso giorno in cui Giorgia Meloni annuncia trionfante che sarà ricevuta alla corte di Trump il 17 aprile, il presidente americano insulta con parole irripetibili chi propone un incontro per disinnescare una crisi finanziaria ed economica globale, generata dalla sua politica sui dazi. I sedicenti patrioti abbassano la testa ancora una volta ed espongono imprese e lavoratori a rischi enormi e a un crollo della nostra credibilità internazionale: l’Italia non può fare questa figura". Quale sia il legame diretto tra l'affermazione di Trump e il presidente del Consiglio resta un mistero. Ma a quanto pare dalle parti del Pd hanno le idee chiare. O forse no.

E sulle parole di Schlein sono intervenuti i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan: "In riferimento alle dichiarazioni del presidente Donald Trump Elly Schlein e Matteo Renzi sono ridicoli e imbarazzanti. Proprio loro che rappresentano quella sinistra che ha trasformato la sudditanza ai leader stranieri in una costante politica, di cui gli italiani hanno pagato le conseguenze, ora tentano di associare il presidente del Consiglio alle espressioni volgari di Trump. Nessuno più di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia rappresentano l’orgoglio nazionale. Il presidente del Consiglio italiano rappresenterà a Washington gli interessi dell’Italia a testa alta, come ha fatto in ogni sede, a differenza di quanto ci avevano abituato i governi di sinistra".