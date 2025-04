Keri insulta l'Italia: "Cibo non buono, prezzi troppo alti", chi è lei

Insulti all'Italia. La mittente? Keri, un'influencer conosciuta sui social per condividere contenuti legati ai suoi viaggi. La giovane, impegnata a visitare le città più famose d'Europa, è approdata anche in Italia. Ma subito non ha fatto altro che gettare fango: "L'Italia è piena di turisti troppo rumorosi", è l'esordio prima di attaccare la categoria cibo: "La pizza non è così buona come tutti dicono". Originaria degli Stati Uniti ma attualmente residente in Polonia, Keri ha iniziato il suo viaggio da Positano, una città della Costiera Amalfitana.

Ecco allora che neanche Positano va bene: "Gli influencer che l'hanno visitata hanno mentito. Intanto è troppo costosa e bisogna camminare veramente tanto per spostarsi, soprattutto perché i mezzi sono sempre pieni di turisti. I ristoranti erano troppo costosi e non ce ne erano di autentici. Forse una sola pizzeria, di cui non mi è piaciuto nulla e nemmeno il gelato non è molto buono".