Musk ricoperto d'insulti in diretta mondiale: stop all'evento

Dal gioco all'insulto, il passo è brevissimo. Elon Musk ha vissuto un'ora e mezza da brividi, esposto al pubblico ludibrio del popolo della "Rete", preso a male parole dal popolo degli hater e odiatori (per diletto e per professione). E alla fine, è stato costretto a interrompere la diretta. Non su X, ma sulla piattaforma online di Path of Exile 2, videogioco di cui il patron di Tesla e collaboratore di Donald Trump è grande appassionato. Non solo per svago, però, lo scorso 5 aprile Musk si è collegato direttamente dal suo jet privato per dimostrare al mondo quanto la sua rete satellitare Starlink sia potente e stabile e consenta, per esempio, persino di giocare con gli altri utenti e comunicare con la community mentre l'aereo è in volo.

Una volta iniziata la partita, Musk ha visto rapidamente scorrere nella barra dei commenti in tempo reale degli altri utenti una raffica imbarazzante di improperi e attacchi personali. Ne rende conto il Corriere della Sera, che delinea un vero e proprio tiro al piccione. C'è chi scrive "Non hai amici e morirai da solo", chi sentenzia "Ti sentirai sempre insicuro e questa sensazione non se ne andrà mai", sfilano nomi di account come "Elon_is_a_pedophile" o "Elon_musk_is_pathetic" che non hanno bisogno di traduzione.

In chat una sfilza di complottisti e semplici nemici che amano prendere per i fondelli l'imprenditore multi-miliardario colpendolo nel privato (la figlia trans che ha deciso di troncare ogni rapporto con lui) e nel pubblico ("Come è possibile sembrare così stupidi e brutti. Perché la tua Tesla sta cadendo a pezzi?".

