Iran, la giornata. Fermata dagli Usa nave della flotta ombra iraniana. Trattative in stallo

I negoziati tra Usa e Iran sono in stallo. Donald Trump ha annullato la missione in Pakistan di Witkoff e Kushner, affermando che "possono chiamarci, abbiamo le carte in mano". Il presidente americano ha lamentato una "confusione sulla leadership a Teheran" e ha ricevuto una nuova proposta iraniana, giudicata "migliore ma non sufficiente".Intanto l’Iran ha consegnato le sue osservazioni tramite il ministro Araghchi al Pakistan, per poi proseguire un tour con i paesi mediatori a Muscat e Mosca.Sul fronte libanese, Benjamin Netanyahu ha accusato Hezbollah di violare il cessate il fuoco e ha ordinato alle Forze di Difesa Israeliane di colpire "con vigore" i suoi obiettivi.

Attentato a Trump. Il presidente: "Non penso sia legato all'Iran"

Un uomo armato di pistole e coltelli ha fatto irruzione nell'atrio antistante una cena di gala per giornalisti a cui partecipavano il presidente Donald Trump e diversi alti funzionari statunitensi, si è precipitato verso la sala da ballo e ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco, per poi essere circondato e arrestato dagli agenti dei servizi segreti. Il presidente -illeso - ha tenuto una conferenza stampa poco dopo l'attacco e ha dichiarato che l’attentatore è un "lupo solitario" e "una persona malata".

Colloqui telefonici tra Turchia, Pakistan e Iran

Il ministro degli Esteri turco ha avuto colloqui telefonici separati con i suoi omologhi iraniano e pachistano. Lo ha dichiarato in serata il ministero degli Esteri di Ankara, scrive Anadolu. Secondo il ministero, i colloqui tra Hakan Fidan, Abbas Araghchi e Ishaq Dar si sono concentrati sugli ultimi sviluppi del processo negoziale tra Iran e Stati Uniti.

Usa: intercettata nave della flotta ombra iraniana

Una delle navi della “flotta ombra” che trasporta petrolio iraniano è stata intercettata nel mar Arabico da un elicottero della Marina degli Stati Uniti, decollato dal cacciatorpediniere lanciamissili USS Pinckney. Lo riferisce il Comando Centrale americano in un posto sui social media precisando che la nave mercantile sta ottemperando alle direttive militari Usa di fare ritorno in Iran sotto scorta. La Sevan è una delle 19 navi sanzionate dal dipartimento del Tesoro americano per il trasporto verso di prodotti energetici iraniani, petrolio e gas, inclusi propano e butano, per un valore di miliardi di dollari. Il Comando centrale ha anche fatto sapere che dall'inizio del blocco navale sono state respinte 37 navi.

Allarme aereo nel Kurdistan iraniano

Le silerme della difesa aerea sono scattate nella zona iraniana di Kermanshah, nel Kurdistan. Le ragioni sono al momento sconosciute