Cole Tomas Allen, chi è l'attentatore che voleva colpire Trump

Il sospettato della sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hotel Washington Hilton è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, originario di Torrance, in California. Allen risulta essere un ingegnere meccanico laureato al prestigioso CalTech (California Institute of Technology). Sui social è circolata una sua foto che lo ritrae tra i premiati come "insegnante del mese", immagine che ha destato particolare attenzione.

Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth la foto dell’uomo disteso a terra dopo l’arresto, circondato dagli agenti, e ha diffuso anche i filmati delle telecamere di sorveglianza. Nei video si vede un uomo correre oltre il varco di sicurezza dell’hotel, mentre gli agenti estraggono le armi e aprono il fuoco.Trump, in conferenza stampa, ha descritto l’attentatore come "una persona malata", un californiano che aveva con sé diverse armi, tra pistole, un fucile a pompa e coltelli.

Il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha confermato che, allo stato attuale, Allen sembra aver agito da solo: "Al momento non abbiamo motivo di credere che altre persone siano coinvolte".Il sospettato è stato incriminato per reati legati alle armi da fuoco e per aggressione. Un agente del Secret Service è stato colpito a distanza ravvicinata da un’arma potente, ma grazie al giubbotto antiproiettile è rimasto illeso. Trump ha sottolineato che "il giubbotto ha fatto il suo dovere" e che l’agente sta bene.